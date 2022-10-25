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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة مجانية.. علاج 625 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة فى الوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف وكيل الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 625 مواطنًا على مدى يومي 22، 23 أكتوبر الجاري، لخدمة سكان قرى الكفاح بالفرافرة والقرى القريبة منها.

وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 22 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأكد محروس أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

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وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

وأكد أن مديرية الصحة بالوادي الجديد تواصل  جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

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