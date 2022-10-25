هجمات ضد جنود إسرائيل.. تل أبيب تخشى تخفيف حصار نابلس لهذه الأسباب

زعمت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية، تعتزم تخفيف الحصار المفروض على محافظة نابلس لليوم الرابع عشر على التوالي، غير أن هناك صعوبات تواجه "إسرائيل" لاتخاذ هذه الخطوة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العربية، فإن ما يمنع "إسرائيل" من تخفيف الحصار عن نابلس هو وجود العديد من التحذيرات الأمنية بإمكانية شن هجمات ضد الجنود والمستوطنين الاسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، توقعاتهم بأن استمرار حصار نابلس سيؤدي بلا شك الى موجة عنف ستؤثر على الضفة الغربية بأكملها.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، الى أن هناك تفاهمات بين المستويين العسكري والسياسي فيما يتعلق بضرورة إزالة الحواجز، غير أن الصعوبة في القيام بذلك طالما أن الشاباك والجيش لا يكتشفان انخفاًضا في الإنذارات.

ووفقا للتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، فإنه حتى هذه اللحظة لا يوجد انخفاضا ملحوظا في أنشطة "عرين الاسود"، على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد ناشطيها البارزين.

وأكدت التقديرات، أنه لا يوجد تراجع في مكانة "عرين الأسود" التي اكتسبت شعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وذكرت أن هناك خشية إسرائيلية من استفزازات المستوطنين للفلسطينيين في الأسبوع الذي يسبق انتخابات الكنيست ما يزيد من توتر الأوضاع.