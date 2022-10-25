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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب تناقش عدم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى مركز المحلة

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدةفي اجتماعها اليوم برئاسة امين مسعود امين سر اللجنة  طلب احاطة مقدم من النائب حامد جهجه نائب المحلة بشان عدم الانتهاء من اعمال الصرف الصحي ببعض قري مركز المحلة الكبري علي الرغم من بدء الاعمال في بعض المشروعات منذ اكثر من عشرين عاما مما يعتبر ذلك اهدار للمال العام المنصرف  وكذلك عدم مطابقة بعض الاعمال للمواصفات الفنية واستعرض النائب طلب الاحاطة مطالبا بسرعة العمل علي ايجاد حللول لتمويل تلك المشروعات و وضع جدول زمني للانتهاء من تلك الاعمال.

واعترف  النائب ان بعض الشركات المنفذة للاعمال تحت اشراف هيئة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية تم الانتهاء من 85 بالمائة من اعمالها ولم يتم تسليمها حتي الان علي الرغم من بدء الاعمال منذ اكثر من 20 عاما  وطالب النائب بتشكيل لجنة فنية من هيئة الصرف الصحي ومسؤلي وزارة الاسكان لتفقد الاعمال واعداد تقرير بشانها والعرض علي المجلس وذلك لمحاسبة المقصرين في حق اهالي قري مركز المحلة مع وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال.

ومن جانبه اكد الدكتور حمدي شطا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالغربية ان معظم المشروعات التي يتم تنفيذها بمعرفة الشركة او تحت مسؤليتها او اشرفها تم الانتهاء منها واشار الي ان الشركة انتهت من كافة الاعمال المنوط بها والتي تحت مؤليتها مشيرا بان هناك تعاون وتنسيق كامل مع الجهات والمؤسسات والهيئات الاخري من اجل الانتهاء من الأعمال.                                                       

ومن جانبه اكد المهندس اشرف كساب نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ان هناك جدول زمني تم وضعه للانتهاء من الاعمال مشيرا الي ان بعض الشركات المتعثرة سيتم سحب الاعمال منها واسنادها الي شركات اخري للانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني وتوفير السيولة المالية لهذا الأمر.                                                                                                                                                           

ومن جانبه اكد النائب امين مسعود امين سر اللجنة ان اللجنة  طالبت بسرعة الانتهاء من تلك الاعمال مع موافاة اللجنة تقرير شامل حول القري التي وردت في طلب الاحاطة وكافة المشروعات ونسب الاعمال بها والجدول الزمني للانتهاء منها.

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