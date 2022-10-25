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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار وثلوج.. موجة طقس سيئ تضرب المحافظات بعد تحذيرات الأرصاد |فيديو

أمطار
أمطار

تشهد الساعات الحالية تساقط أمطار شديدة على معظم مناطق القاهرة والمحافظات، وقد وصلت الأمطار لـ تساقط ثلوج، وبرق ورعد في بعض المناطق.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن الأمطار ستصل لـ القاهرة والوجه البحري.

وشهدت منطقة شبرا الخيمة، منذ قليل، أمطارا شديدة، وثلوج، وبرق ورعد، وتعتبر تلك الأمطار هى أول ثلوج الموسم.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن البلاد ستشهد بعض التقلبات الجوية السريعة، حيث بدأت منذ الساعات الأولى للصباح بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما أن بعض المناطق شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المواطنين سيشعرون اليوم بانخفاض فى درجات الحرارة، ومتوسط درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة ستكون بين 27 و28 وننصح الجميع بمتابعة نشرات الأحوال الجوية بشكل مستمر، وعدم الاستماع لـ الشائعات و المصادر غير الرسمية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى «نتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط ستعمل على حالة من التقلبات الجوية، وأهم عنصر فيها هو سقوط الأمطار التي سيكون كميات أمطارها ما بين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وستزيد كميات الأمطار مع فترات المساء». 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «القاهرة الكبرى سيكون بها فرص سقوط أمطار، وتبدأ خلال فترات اليوم أمطار خفيفة، ومع تقدم ساعات النهار وساعات المساء ستبدأ كميات الأمطار تزيد وتكون أمطار متوسطة، وأغلب المناطق الشمالية ستشهد سقوط الأمطار، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ومطروح والعلمين والإسكندرية، لكن باقي المناطق الشمالية ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وبعض المناطق قد يسقط فيها أمطار رعدية ومتوسطة».

 

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