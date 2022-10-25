الرئيس السيسي: نحتاج 250 مليار جنيه لتطوير التعليم.. وأكره الفقر وليس الفقير

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات هامة خلال الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتي شملت أمور عدة، تخص الاقتصاد المصري، نرصدها في سياق التقرير:



السيسي: أنا لو مش عارف شغلي مش هعرف أقف الوقفة دي.. فيديو

علق الرئيس السيسي، على مطالبة أحد الاقتصاديين بزيادة المعاشات، قائلا: اللي بيتكلم عن الزيادة رجل اقتصادي وكان مسئول في البلد.. أنت بتتكلم بعلم وفهم ومسئولية وأمانة ولا إيه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "أنا لو مش عارف شغلي مش هعرف أقف الوقفة دي.. لو مش عارف أنا بعمل إيه مش هعرف الوقفة دي".



لازم نشتغل.. السيسي يكشف سبب سؤاله عن رواتب العمال.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بتوفير فرص عمل، موضحًا أنه عندما يتقابل مع مواطن ويوجه له سؤال :" انت بتاخد مرتب كام فيضحك".



رد قوي من الرئيس السيسي على من يطالب بزيادة المعاشات.. فيديو

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على من يتحدث بشأن زيادة المعاشات، قائلا :" احنا خدنا 400 مليار والحكومة هتدفعهم 4 تريليون جنيه حتى 2052".



بيقولوا الجامعات الأهلية للأغنيا.. الرئيس السيسي: بعمل مسار أطور به التعليم

قال الرئيس السيسي: “ بيقولوا ده بيعملوا الجامعات الأهلية دي عشان نديها للأغنيا.. لأ أنا بعمل مسار أطور به التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أحسن بيئة التعليم”، مؤكدًا أن العمل يتم بالتوازي دائمًا في أي مجال في هذه الدولة".



الرئيس السيسي : أكره الفقر وليس الفقير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ حد يقولي بقا انت واخد بالك من الفلوس اللي بيدفعها بشاير ولا الأسمرات وزميلي الموجود فى المحافظة مش واخد باله، طب انا بقا ساعتها أقول مش هعمل كدا تاني مش كدا، لا انا لازم أعرفه هو ليه كدا واساعده انه ميبقاش كدا ومكرهش سلوكيات الفقر واكره الفقر نفسه وأستهدفه وأغيره ونغيره مع بعض”.



السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية: لماذا لم تحل حتى الآن؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “مشكلة الزيادة السكانية اللي عبد الناصر والسادات ومبارك أتكلم فيها محدش حلها، ولماذا لم تحل حتي الآن ليه، وهل المؤسسات الدينية والإعلامية والعلمية عملت وتضافرت جهودها فى رؤيتها لهذا التحدي وانه عقبة أم لا؟”.



مش عشاني.. السيسي: البلد تحتاج لتضافر كل الجهود كيّ تتقدم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، :"انتوا مش عارفين يعني إيه دولة، و بتهدوا بلادكوا، الناس الغلابه اللي لما بيجي حد يتجوز ولادهم ، يقعدوا يوضبوا في البيت و ينضفوه، و يقدموه حلو،عشان الناس تشوفه كويس، يا ترى احنا بنعمل كده ؟



الرئيس السيسي: لازم نقف مع بعض نحشد ونشتغل علشان البلد تتقدم

قال الرئيس السيسي: “ ان ملقتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3 أو 4 سنين على الأقل.. الكلام ده بقعد أقوله لدكتور مصطفى (رئيس الوزراء).. كل لما يتكلموا.. اقولهم ولا حاجة اللي احنا فيه صعب اوي.. الرقم اللي انتو جايين فرحانين بيه ده.. احنا مش عايزين نضحك”.



السيسي يوصي بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يجب البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر، ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع توجيه الحكومة باجراء شامل بشكل دورى بالإجراءات المتخذة للتأكيد على فعالياتها.



الرئيس السيسي: مصر كلها لازم تبقى زي العاصمة الإدارية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ وأنا بكلمكوا على العاصمة هنا.. مصر كلها لازم تبقى زي العاصمة الإدارية.. لازم حلمكوا يبقى كده.. لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح.. 5 مليون شغالين بقالهم 7 سنين”.



عايزهم مع الحق الرشيد.. السيسي للمواطنين: مش عايز المؤسسات تبقى معايا

قال الرئيس السيسي، إننا في حاجة لتولد الفهم لدى المجتمع، وفتح آفاق واسعة لدى الشباب، متابعا: " الوقت دا هو اللي لازم استخدم فيه الرصيد لتحقيق أهداف يصعب تنفيذها".



هل حد مستعد للاستثمار؟.. السيسي: زراعة مليون فدان تتكلف 150 مليار جنيه

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي: عن أساسيات الزراعة المصرية، قائلا: “البنية الأساسية لتجهيز الأراضى للزراعة من أيام محمد على ومن عام 1805 وإحنا طالعين.. مكنش عنده مشكلة لأن المياه بتيجى من فوق ونازلة لتحت.. والحل بس يعمل قناطر وجسور”.



الرئيس : قولنا هنعمل فرص عمل في كل حتة بالدنيا تجتذب طبقات بسيطة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، :"من ضمن اللي اتكلمنا فيه يوفر فرص عمل، لما بيكون حد شغال في حته، و اقوله انت بتاخد كام، يضحك، انا بسأله كده عشان أشوف الإنسان البسيط ده، بياخد كام ، و اعرف هل هو يقدر يعيش كده ، ولا الدنيا عامله ازاي"



الرئيس : نحتاج 250 مليار جنيه لتطوير التعليم لنصل لجودة الدول المتقدمة

قال الرئيس السيسي: “ 250 مليار جنيه .. موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟.. 60 ألف فصل ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة .. يعني بيحتاجوا 60 مليار ويقوم حد جاي يقول شوف المدرسة عاملة ازاي.. ياعم انت بتتكلم لغة تانية ”.



الرئيس السيسي يكلف جهاز المشروعات بتيسير جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجًا

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "تم تكليف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسير جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا في مشروعات متناهية الصغر تساعدهم لتحسين دخولهم".



مقدرش أعمل كده.. السيسي: نحتاج أفكارا جديدة لتوسيع سوق العقار في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:" مهم أوي أننا نكثف جهدنا، ونفكر في أفكار تحل المسألة، لأن في حد من المطورين، بيقولي عايزين نعمل تمويل عقاري، منخفض التكلفة"



السيسي: لما طلبنا تبرعات للجامع والكنيسة فى العاصمة جالنا 10% فقط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ اقولكوا على حاجة .. قلنا تبرعات للجامع والكنيسة .. تصدقوا بالله والله العظيم ما جالنا 10% تبرعات في الاتنين"، متابعًا:" انا بحلف 10%.. يلا ربنا يوفقك".



السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة وحاولنا نخرج الناس من الإحباط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"قولت لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معاك كام.. قالي مش معايا.. على فكرة المليارات عندى ملهاش قيمة لأن الحلم كبير أوى".



الرئيس السيسي للقطاع الخاص: إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للقطاع الخاص، قائلا: "إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام".



لازم نشتغل.. السيسي يكشف سبب سؤاله عن رواتب العمال.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بتوفير فرص عمل، موضحًا أنه عندما يتقابل مع مواطن ويوجه له سؤال :" انت بتاخد مرتب كام فيضحك".



السيسي يكلف بتنظيم مؤتمر للأديان.. ويؤكد: كل واحد بعقيدته ونتكلم بمنتهى الصراحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا “نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونحتاج نقطة تحول وتحسين دخول تلك الفئة”.



السيسي:هندفع 40 تريليون جنيه حتى 2052 بسبب سحب أموال المعاشات من سنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "حد يقولي المعاشات زودوها شوية، الـ 400 مليار هدفعهم أنا 40 تريليون جنيه لغاية 2052، لإجراء اتعمل ساعتها، المعاشات دي اتعملت على دراسات، واشتراكات بتتاخد بشكل معين".



لازم نعمل الحوار ده.. الرئيس السيسي يكلف نقيب الصحفيين بإنشاء مؤتمر ديني

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كافة التخصصات، مطالبا ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بإنشاء مؤتمر ديني، قائلاً “نقعد بقى ونتكلم بمنتهى الصراحة اللي رافض واللي هيتهمنا بإننا مش مسلمين ومش متدينين، هاتوا ده وهاتوا ده، لازم نعمل الحوار ده يا دكتور ضياء.. بتكلم إسلام ومسيحية".



الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادى: دي بلدنا وبتاعتنا كلنا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للحضور بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا: "كل التحية والتقدير والاحترام لكم، خطواتكم عزيزة علينا وعلى مصر، وكل كلمة وفكرة تم طرحها مقدرة ومقبولة ونرجوا من الله أن يجازيكم عنها خير، ويكون المؤتمر مقدمة نجاح للدولة المصرية".

مفيش أعباء إضافية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة يهم المواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق للإقتصاد المصري .

