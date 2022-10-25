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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق شكري: مصر أمامها خطوات للاستحواذ على نصيب من تصدير العقار عالميا

صدى البلد

شاركت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات في جلسة بعنوان "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما ترأس الجلسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الجلسة شهدت مناقشة العديد من المحاور التي ترتبط بالقطاع العقاري، وأبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة القوية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية والاستفادة المثلى منها.

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وأضاف أنه تمت مناقشة ملف التمويل العقاري ودوره في نمو مبيعات السوق، وإزالة التحديات التي تواجه هذا الملف، بحيث يتم تغيير فلسفة التمويل العقاري لتعتمد على الوحدة العقارية كضمانة وليس على قدرة العميل الائتمانية، كما تم مناقشة ملف تصدير العقار، والذي تبذل فيه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص جهودا قوية لدعم هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لا يزال أمامها خطوات متعددة للاستحواذ على نصيب من إجمالي حجم تصدير العقار عالميا.

واستعرض رئيس غرفة التطوير العقاري مزايا تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات متنوعة، ونجاح التجربة في المشروعات التي تم التعاقد عليها، ودور هذه الآلية في تعظيم عائدات الدولة من الأراضي وتحقيق عائدات متجددة ومستمرة منها أكثر من بيع الأراضي.

وتابع أن الجلسة شهدت مناقشة آليات الحفاظ على الثروة العقارية في مصر من خلال وضع حلول للتخارج من مشكلات اتحاد الشاغلين وضرورة عمل شركات صيانة متخصصة، وذلك للحفاظ على قوة السوق العقاري والمشروعات التي يتم تنفيذها.

التطوير العقارى اتحاد الصناعات الثروة العقارية المؤتمر الاقتصادي التمويل العقاري

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