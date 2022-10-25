بعد فوزه.. الاتحاد الأوروبي يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد

دعت المفوضية الأوروبية، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبخاصة المتعلقة بالترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وفي تغريدة تهنئة موجهة إلى سوناك: "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نعول على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة، مع الالتزام الكامل باتفاقياتنا".

وأعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست "ما زلت مصمما على العمل بشكل مكثف وبناء لدعم مثل هذه الشراكة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا. وهذا يشمل جهودنا لايجاد حلول مشتركة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".

وعاد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون عن أبرز نص في اتفاقية بريكست والمتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وقعه وصادق عليه الطرفان، وراجع من جانب واحد الوضع الجمركي لإيرلندا الشمالية بعد بريكست.

والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق" الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998.

ولحل هذه المعضلة، وافقت حكومة جونسون على أن تبقى ايرلندا الشمالية بحكم الأمر الواقع ضمن السوق الأوروبية ما أدى الى وجود الحدود الجمركية.

وليز تراس التي خلفته، هي مهندسة القانون الذي يهدف إلى تجاوز الاتفاقية التي وقعتها لندن مع بروكسل بشأن إيرلندا الشمالية.