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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

عمو الحاجي - أقذر
عمو الحاجي - أقذر رجل في العالم

توفي رجل إيراني وصفته وسائل الإعلام حول العالم بـ “أقذر رجل في العالم” عن عمر يناهز 94 عاما، بعد أشهر فقط من لمسه المياه لأول مرة منذ عقود.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يدعى هذا الرجل “عمو حاجي” ورفض استخدام الماء والصابون لأكثر من نصف قرن خوفًا من إصابته بالمرض.

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لماذا لم يدخل أعفن رجل في العالم موسوعة جينيس

لكن الغريب أنه رغم ذلك لم ينضم إلى قائمة موسوعة جينيس باعتباره الرجل الأقل نظافة في العالم أم لا، وفي عام 2009.

وكانت هناك تقارير عن وجود رجل هندي، تزامن تجربته معه، لم يغسل أسنانه أو ينظفها لمدة 35 عامًا ولم يتضح ما حدث له منذ ذلك الحين.

وكان الإيراني، الذي يعيش في محافظة فارس الجنوبية، قد تجنب محاولات سابقة من قبل أهل القرية لتنظيفه.

لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن عمو حاجي استسلم أخيرًا للضغوط واغتسل قبل بضعة أشهر فقط، وبحسب وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، قد مرض بعد ذلك بوقت قصير وتوفي يوم الأحد.

أقذر رجل في العالم

في مقابلة سابقة ، أجراها مع صحيفة طهران تايمز في عام 2014 ، كشف أن وجبته المفضلة كانت النيص وأنه يعيش بين حفرة في الأرض وكوخ من الطوب بناه الجيران المهتمون في قرية ديجة.

وقال إن ابتعاده عن المياه، بسبب خياراته غير المعتادة وقصة حب فاشلة مر بها، عندما كان أصغر سناً.

 

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية إنه عاش سنوات من عدم الاستحمام تماما، جعلت جسمه محاطا بطبقة من السواد والصديد، في حين أن نظامه الغذائي كان من لحوم فاسدة ومياه غير صحية كان يشربها من عبوة زيت قديمة.

عاش حياته بالقرب من قرية دزكاه في منطقة دهرام بمحافظة فارس، لا يُعرف عن عمو حاجي أن لديه أي عائلة ، لكن القرويين حاولوا الاعتناء به.

كان مغرمًا أيضًا بالتدخين، حيث تم تصويره في مناسبة واحدة على الأقل وهو ينفث أكثر من سيجارة واحدة في وقت واحد، وكانت محاولات تحميمه أو إعطائه ماءً نظيفًا للشرب جعلته حزينًا.

لحوم فاسدة موسوعة جينيس التدخين الماء والصابون

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