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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الحسنة يناقش مشاكل مياه الشرب بقرى المركز

اجتماع تنفيذي مركز
اجتماع تنفيذي مركز الحسنة بسيناء


ناقش المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  أثناء اجتماعه مع رؤساء القري، المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة لحل هذه المشكله،  وتم وضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع.

وأكد  علي رؤساء القري علي  ضرورة تحصيل إيرادات الدوله الخاصة بالاسكان والكهرباء والمياه،  وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار ، وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية.

كما وجه  بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه لمواجهة إحتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة 
وفي هذا الشأن كلف مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمجلس وربطها بجميع الإدارات والوحدات المحلية لتلقي البلاغات في حين حدوث أي ازمه طارئه

ووجه  كذلك بضرورة تشكيل لجان للمرور علي المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بالقري وإرسال تقارير بذلك يوميا لنتأكد من مدي إنضباط المدرسين والقائمين علي العملية التعليمية حرصا علي مصلحة أبناءنا الطلبة بجميع المراحل التعليمية

وأكد علي ضبط منظومة العمل داخل الإدارات الخدميه والتواصل المستمر بين الإدارات لضمان الدقه في العرض بما يضمن مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له .

التصدي للبناء المخالف 

 

واعحي  تعليمات مشدده لرؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية

وفي نهاية الاجتماع نبه  بضرورة الانضباط في العمل وضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق نتائج إيجابية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية بجميع القطاعات الخدمية لتحقيق مصالح المواطنين

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