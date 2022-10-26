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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا للتغيرات المناخية.. حصر غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش |صور

تطهير غرف تصريف الأمطار
تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش

كلف اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء ، مدير الأزمات بحصر غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش والتي لم يتم تطهيرها حتي الآن وذلك لدفع فريق عمل للانتهاء منها قبل هطول الامطار بشوارع العريش. 

في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء،  بشأن الاستعداد للتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة من عمر البلاد تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، فقد وجّه اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف مدير تحسين البيئة برفع آثار التطهير وعدم اهماله حتي لا يعود مرة اخري ، وطالب فريق العمل  بسرعة إنهاء الأعمال، وإشراف مدير الأزمات علي فريق عمل التطهير وأفاد بأن العمل مستمر حتي يتم الانتهاء من غرف الأمطار بشرق المدينة اليوم الأربعاء. 
وأفاد مدير الازمات ، بأنه تم الانتهاء من تطهير ٢٤٥ غرفة بمنطقة خدمات المساعيد وجار حصر الغرف بالضواحي تجهيزا  لتطهيرها.
وقال ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والأخيرة علي شبكة الصرف الصحي ...تم ذلك تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي 
واصدر تعليماته لإدارة تحسين البيئة التعاون المستمر في رفع آثار التطهير وعدم اهماله حتي لا يعود مره اخري  ، كما أصدر تعليماته الي رؤساء مناطق الخدمات بحصر كافه الغرف المتبقية بالأحياء ،  واستمرار العمل  بشرق المدينة التي تشم   منطقة  أبو صقل ، وعاطف السادات  .

تطهيرها ٢٤٥ غرفة


وأفاد مدير المتابعة،  بان عدد الغرف الذي تم تطهيرها ٢٤٥ غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة،  كما أفاد مدير المتابعة، بأن فريق العمل  انهي اعمال  في محيط رئاسة حي المساعيد وكذا مدرسة الإعدادية مصطفي يحي وبجوار التكيه وأمام خزان المساعيد .
 

حيث يستأنف  فريق العمل سوف يستأنف اعماله  اليوم الأربعاء  بقطاع شرق المدينة بعد الانتهاء من ضاحية  السلام ، والرائد العربي .

 

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العريش حصر غرف تصريف الامطار

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