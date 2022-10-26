بايدن وسوناك يتفقان على أهمية دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أهمية التعاون المشترك لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا.

كما اتفق بايدن وسوناك، خلال أول اتصال هاتفي بعد تولي الأخير رئاسة وزراء بريطانيا، على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالصين و تأمين مصادر مستدامة للطاقة.

كما أكد الزعيمان خلال الاتصال "متانة العلاقات الأمريكية البريطانية".

فيما قالت الحكومة البريطانية في بيان إن بايدن وسوناك "بحثا في التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سواء الثنائي وفي مناطق على غرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشار البيان إلى أن سوناك وبايدن بحثا في قضية إيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق، اعتبر بايدن أن اختيار ريشي سوناك كأول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا بأنه إنجاز "رائد".

وأضاف تعليقًا على تولي ريشي سوناك منصبه أنه "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته".

على جانب آخر، أكد سوناك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بإمكانه الاعتماد على دعم بريطانيا الراسخ لبلاده في خضم الحرب مع روسيا.

وفي أول محادثة هاتفية يجريها سوناك مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه، أعرب سوناك سوناك عن "أمله بلقاء شخصي قريب" مع زيلينكسي.