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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. أحمد سعد يطرح أغنية ليه بدارى

صدى البلد

يستعد الفنان أحمد سعد اليوم لطرح أغنية “ ليه بدارى” من فيلم هاشتاج جوزنى ، الأغنية من كلمات محمد البوغه ، الحان شريف اسماعيل ، توزيع عادل عايش.

انتهى أبطال فيلم «هاشتاج جوزني» من تصوير العمل كاملاً منذ فترة، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، على أن يتم طرحه في شهر نوفمبر المقبل.

ونشر السيناريست محمد عبد الخالق، صورة البوستر الدعائي للفيلم على حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «3 نوفمبر في جميع دور العرض، شركاء وحبايب العمر ولاد الأصول المخلصين ستوديوهات فايبريشن، الأصدقاء أشرف حامد والفنان إيهاب حامد، مجمعين كل الحبايب في باقة جميلة، ألف ألف مبروك

ومن ناحية أخرى يستعد أبطال فيلم هاشتاج جوزني للاحتفال بالعرض الخاص وذلك يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، بعد عقد المؤتمر الصحفي له.

مؤلف فيلم هاشتاج جوزني

قال محمد سمير مبروك مؤلف فيلم هاشتاج جوزني، أن العمل نتاج مجهود بذله مع منتج الفيلم والمخرج عصام نصار لما يقرب من عامين ونصف.

وأضاف سمير مبروك فى حواره مع صدى البلد، أنه بالرغم من تناول الفيلم لقضية شبابية معاصرة إلا أنه أخذ وقتا طويلا جدا فى التحضير على عكس باقى الأفلام، وذلك من أجل تقديم عمل جيد يتناسب مع جميع فئات الجمهور المصري.

وحول تغير ةسم الفيلم أكثر من مرة، أكد سمير مبروك أنهم كانوا يبحثون عن أسم يتناسب مع القضية التى يتناولها الفيلم وفى نفس الوقت يكون خفيف فى النطق على جمهور الشباب لذلك تم الاستقرار فى النهاية على اسم هاشتاج جوزني.

تفاصيل فيلم هاشتاج جوزني

 وتشارك ريهام فى فيلم هاشتاج جوزني مع عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

 أغاني فيلم هاشتاج جوزني 

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

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