أخبار الفن.. هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 .. تعرف على أهم المحطات بحياته .. عمرو محمود ياسين: محمد فاضل أيقونة الإخراج في الوطن العربي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أعلن الفنان الشاب أحمد فريد وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:

"يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك حبيبي و سندي وتوأم روحي في ذمة الله في الجنة ونعيمها يا حبيبي “إنا لله وإنا إليه راجعون” R.I.P my soul mate ".

حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على دعم المخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد بعد الانتقادات التى تعرضا لها بعد عرض أولى حلقات مسلسل “الضاحك الباكي”.

وكتب عمرو ياسين عبر حسابه بفيسبوك :" الأستاذ محمد فاضل هذا التاريخ العظيم... هذا الإبداع المتواصل عبر سنوات وسنوات من النجاحات. .. محمد فاضل براند لوحده ... شرف كبير لأي فنان انه بيوم إشتغل أمام كاميرا

محمد فاضل وانا حصلت ع هذا الشرف في مسلسل إسمه ربيع الغضب . للمؤلف الكبير مجدي صابر وإخراج أيقونة الإخراج في مصر والوطن العربي محمد فاضل كل الإحترام والحب للقدير محمد فاضل و للفنانه الكبيرة صاحبة التاريخ العريض من الأدوار العظيمة النجمة فردوس عبد الحميد ".

وأضاف :" اللي يتفرج ع شغل فني و مايعجبوش فهذا حقه .. و إذا أراد أحدهم أن ينتقد أمر فني ما فهذا حقه أيضا .. لكن لما نخرج للسوشيال ميديا و نبدأ نتحدث عن قامات فنيه كبيره فليكن ذلك بكل إحترام وتقدير ... والفن وجهة نظر .. والنقد له أصول ... كل الحب والتقدير لهم و لعطائهم المتدفق إلي الآن ".

يحتفل اليوم الفنان هاني رمزي بعيد ميلاده الـ 58، حيث قدم الكثير من الأعمال الكوميدية خلال مشواره الفني ولم ينته عطاء رمزى، بل يستمر فى المشاركة ببعض الأعمال، من أجل إضافة نجاحات جديدة لرحلة حياته الفنية، التى تميزت بخفة ظله وبراعته وتلقائيته فى إطلاق إفيهاته الكوميدية.

ولد رمزى فى محافظة الإسكندرية عام 1964، وظهر عليه فى سن مبكرة رغبته فى دخول عالم الفن، رغم التحاقه بكلية التجارة، وعمله فى أحد البنوك لفترة وجيزة للغاية، لم تتعد 3 أيام.

والتحق هانى، بعد تقديم استقالته من عمله فى البنك، بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ودخل فرقة "ستوديو 80" مع الفنان محمد صبحى، وكانت أشهر المسرحيات التى قدمها مع صبحى "تخاريف" و"وجهة نظر"، التى تألق فيها