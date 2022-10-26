لعشاق لعبة جينشين إمباكت.. وان بلس تطلق إصدارا محدودا من OnePlus Ace Pro

يعد هاتف OnePlus Ace Pro، أفضل وأسرع هواتف شركة وان بلس OnePlus الرائدة حاليا في الصين، والمعروف في الأسواق الخارجية باسم OnePlus 10T.

واليوم حصل الهاتف الرائد على متغير جديد يسمى Genshin Impact Limited Edition، والذي يتميز بسمة جديدة مع رسوم متحركة وألوان مخصصة، ولوحة خلفية مميزة باللون الأسود بدلا من الأخضر العادي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل إصدار OnePlus Ace Pro من شركة وان بلس، بمعالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت نوع UFS 3.1.

وان بلس تطلق إصدار خاص من OnePlus Ace Pro

يحتوي هاتف OnePlus Ace Pro Genshin Impact، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 150 وات، والتي تقوم بشحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

وان بلس تطلق إصدار خاص من OnePlus Ace Pro

يمتاز الإصدار المحدود من هاتف OnePlus Ace Pro، بشاشة نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، دقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وعمق ألوان 10 بت يتوافق مع تقنية HDR10+ .

وجاء الهاتف الذكي، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر من نوع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، متصل بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وان بلس تطلق إصدار خاص من OnePlus Ace Pro

وصممت وان بلس صندوق البيع بالتجزئة الخاصة بالهاتف، بتصميم مستوحي من لعبة الأكشن وتقمص الأدوار "جينشين إمباكت"، مع بعض الملصقات والسمات المخصصة التي تأتي مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1، مع أيقونات ذات تصميم مختلف مع خلفيات جديدة ونظام ألوان ممتع.

ويباع إصدار وان بلس المحدود بتصميم للعبة "جينشين إمباكت"، في الصين مقابل سعر حوالى 588 دولار (أي ما يعادل 11 و500 جنيه مصري).