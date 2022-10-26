مرسيدس تكشف عن خطتها لـ سلسلة EQ بعد انتهاء محركات البنزين

العلامة التجارية الفرعية EQ لمرسيدس بنز أصبحت حاليا هي المستقبل الحقيقي لاستمرار العلامة التجارية. مع كشفها عن طراز مرسيدس EQE الـ SUV قبل معرض باريس للسيارات بدأت الشركة عصرا جديدا، وأصبحت EQE علامة فارقة بالنسبة للعلامة التجارية الفاخرة فهي لأول مرة تطلق تقنيات صوتية جديدة ، مثل دمج Apple Music ، والتركيز الشديد على مجموعة Dolby Atmos للتكنولوجيا.

ولكن الأهم من كل ما سبق أنه مع إزاحة الستار عن موديل مرسيدس EQE الـ SUV، اكتملت مبدئيا عائلة EQ الكهربائية، مع إطلاقها EQE، زعمت مرسيدس أن لديها الآن طراز EV لكل قطاع سيارات رئيسي تبيعه ، باستثناء أي السيارات الرياضية أو المركبات التجارية. السؤال الذي يفرض نفسه حاليا، ماذا بعد ذلك؟ ماذا يحدث لـ EQ عندما تنتهي مرسيدس من إنتاج سيارات بمحركات احتراق داخلي وتصبح كهربائية بالكامل؟

خلال ظهور EQE SUV لأول مرة في باريس ، أوضح كلا من كريستوف ستارزينسكي ، نائب الرئيس لهندسة المركبات الكهربائية ، وكبير مسؤولي التكنولوجيا ماركوس شيفر بعض الخطط القادمة لـ "مرسيدس بنز" أثناء حديثهما لوسائل الإعلان.

عندما سئل عن مصير العلامة التجارية الفرعية EQ الكهربائية بعد الانتهاء من إنتاج سيارات البنزين وهل ستستمر قال ستارزينسكي "هذا هو سؤال المليون دولار ، أليس كذلك؟ إنه سؤال موجه بالأساس إلى فريق التسويق والمبيعات، على كل حال EQ نفسها هي أكثر من مجرد شارة لتمييز السيارات العاملة بالبطاريات؛ إنها تكنولوجيا قائمة بذاتها، إنها تعبير عن نوع من الذكاء والتقنيات المتطورة، السؤال هو ماذا ستكون التسمية في المستقبل هل ستظل EQ؟ كل ما أستطيع قوله أننا في المرحلة الحالية، سنظل نقدم المنتجات المختلفة بالتوازي حتى وقت لاحق من هذا العقد. العلامة التجارية EQ هي أكثر من مجرد شارة على الجزء الخلفي من السيارة كما تعلم "

بسؤال Starzynski أيضًا عن مستقبل منصة EV2 ، والتي تدعم حاليًا سلسلة سيارات EQ بالكامل، ما الذي يحمله مستقبل الهندسة المعمارية؟

رد قائلا "منصة MMA الهندسية هي خليفة المنصة الحالية، نستخدمها في بناء السيارات المدمجة الحالية والتي تشمل موديلات مرسيدس GLA و مرسيدس GLB و مرسيدس EQA ومرسيدس EQB؛ بعد ذلك ، ستعمل منصة MB.EA على بناء المركبات المتوسطة والفاخرة الكبيرة، ستعمل منصة EV2 بالتوازي معهم لفترة من الوقت ".

في مناقشة مائدة مستديرة أخرى ، ألمح ماركوس شيفر Markus Schäfer بإيجاز إلى أنه قد يكون هناك فائدة لمنصة EV2 قبل استبدالها قائلا "سنطرح موديلاتنا المبنية على هذه المنصة قريبا في الأسواق وهما سيارتي EQE و EQS الـ SUV في أوائل العام المقبل، لدينا المزيد من الأفكار بالنسبة لهذه المنصة، التي سيتم الإعلان عنها حتى الآن ، ولكن بالتأكيد ، ستكون سيارات الدفع الرباعي ، بالنسبة لنا من حيث الحجم وتوقعات المبيعات ، جزءًا مهمًا من إستراتيجيتنا للمركبات الكهربائية"

يبدو أن مرسيدس بنز تستعد على قدم وساق للجيل القادم من السيارات الكهربائية ، ختى أنها تصنع منصات معيارية جديدة ، من أجل التخلص التدريجي من سيارات البنزين والتركيز على سلسلة EQ ، وطرازات EQA و EQB و EQC.

سيتم التخلص التدريجي من منصة EV2 ، التي تدعم EQE و مرسيدس EQS في كل من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ، لتحل محلها منصة معيارية جديدة من المحتمل أن تدعم كل شيء بدءًا من الفئة C وما فوق.