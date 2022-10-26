رئيس الوزراء: الاحتفالية تمثل فرصة مهمة لتنمية القواسم المشتركة بين الإمارات ومصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم يشهد الاحتفال بمرور 50 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “مصر والإمارات قلبًا واحدا”.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية: "يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي"، متابعًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معاني الأخوة بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أن الإمارات أول المساندين للدولة المصرية فى أدق اللحظات الفارقة فى تاريخها الحديث.