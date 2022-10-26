الخارجية الألمانية تعقد جلسة تحضيرية للمناخ قبيل انعقاد مؤتمر cop 27 بشرم الشيخ

تعقد وزاره الخارجية الألمانية، بعد غد /الجمعة/، بالتعاون مع الاتحاد الألماني للمناخ (DKK)، جلسة تحضيرية تناقش آثار أزمة المناخ على العالم، وتحول الطاقة في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم، وكذلك الأهداف والتوقعات لمؤتمر (COP27) المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

يشارك في الجلسه - وفقا لبيان وزارة الخارجية الألمانية، اليوم /الأربعاء/ - وزيرة الدولة جينيفر مورغان بوزارة الخارجية الألمانية، ووزير الدولة البرلماني ستيفان وينزل بوزارة الاقتصاد والمناخ، ووزير الشؤن الخارجية بوزارة البيئة د. كريستيان روليدير، ورئيس القسم يورغن زاتلر بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي.



وطبقا لبيان الخارجية الألمانية فقد تمت دعوة ممثلين من العلوم والمجتمع المدني والشركات والسفارات والصحافة لحضور هذا الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

