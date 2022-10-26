تبدأ من 50 ألف دولار.. كيا EV9 العائلية تنافس تسلا X

تنمو عائلة "كيا" الكهربائية، سواء من حيث عدد الطرازات أو النطاق التشغيلي، في البداية جاءت سيارات كيا سول و كيا نيرو المدمجة ، ثم كيا EV6 التي تنافس في قطاع سوق السيارات الـ SUV الفاخرة مع هندسة معمارية جديدة، الآن ستقدم كيا سيارة دفع رباعي كهربائية أكبر في غضون بضعة أشهر فقط، وهي كيا EV9

ستكون سيارة كيا EV9 واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية كاملة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد من المتوقع أن تنافس تسلا و ريفيان، كشفت كيا لأول مرة عن EV9 عام 2021 عندما قدمتها في شكل مفهوم جديد تصميمه يشبه الصندوق و كيا تيلوريد مع عناصر مستوحاة من كيا EV6، ومع ذلك لن نرى نسخة الإنتاج النهائية حتى العام المقبل.

كيف سيبدو شكلها الخارجي؟

على الأرجح ستكون نسخة الإنتاج من Kia EV9 شبيهة إلى حد كبير مع المفهوم الذي ظهر لأول مرة في عام 2021. استنادًا إلى لقطات التجسس التي ظهرت للنموذج الاختباري الأولي، من الواضح أن EV9 ستحتفظ بشكلها المدبب وشكلها الصندوقي، مع بعض الاختلافات الطفيفة التي لا تؤثر على المظهر العام.

ستحتوي EV9 أيضًا على بعض إشارات التصميم من كيا Telluride في حمضها النووي ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلا الطرازين يوفران ثلاثة صفوف من المقاعد، ومن المتوقع أن تكون ضمن فئة التجهيز مستوى مشابه لـ X-Line للطرق الوعرة الموجود في معظم طرازات كيا SUV الحديثة، ولكن في كل الأحوال لن تكون مجهزة بنفس مستوى وأداء ريفيان للطرق الوعرة.

مجموعة نقل الحركة، ما هي مكوناتها؟

ستكون سيارة كيا EV9 كهربائية بالكامل ، كما يوحي اسمها، من المرجح أن يتم بنائها على منصة (E-GMP) متعددة الاستخدامات لشركة كيا وهيونداي وستوفر قدرات شحن سريع للتيار المستمر شمالًا تبلغ 240 كيلووات، من غير المعروف خرد الطاقة أو عزم الدوران، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيارة Kia EV9 ستوفر حوالي 300 ميل في الشحنة الواحدة وفقا لتقدير وكالة حماية البيئة الأمريكية ويجب أن تكون قادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في حوالي 5 ثوانٍ.

متى سنراها؟

ستظهر كيا EV9 في شكلها النهائي أوائل العام المقبل. أكدت كيا موعد إصدارها أنه سيكون في الربع الأول من 2023 الربع الأول أو في الربيع على أقصى تقدير، مع وجود خطط لبيع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وقت لاحق من العام نفسه.

وكم تكلف؟

من المقدر أن يبدأ سعر سيارة Kia EV9 بحوالي 50 ألف دولار عندما يتم طرحها للبيع منتصف عام 2023 تقريبا، هذا من شأنه أن يجعلها أغلى من كيا تيلوريد الحالية (والتي تكلف 34725 دولارًا شاملة الرسوم) ، ولكن بالنظر إلى أن معظم مستويات تيلوريد تصل إلى 50 ألف دولار بسهولة مع الخيارات ، يمكن أن يكون EV9 بديلاً مثيرًا للاهتمام.

من هم المنافسين لـ كيا EV9؟

لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الأخرى ذات الثلاثة صفوف في السوق، ولكن أشهرهم ريفيان R1S و مرسيدس بنز EQS و تسلا موديل Y وتسلا موديل X، لكن بخلاف الطراز Y ، الذي يبدأ بسعر 65990 دولارًا في الوقت الحالي ، فإن بقية هذه الموديلات كلها تنضوي تحت لواء السيارات الفاخرة التي تكلف أكثر من 75 ألف دولار.

يمكن القول أن كيا EV9 أول سيارة كهربائية من ثلاثة صفوف تروق لجمهور أوسع حتى وصول بدائل أخرى. تخطط شركة Vinfast لجلب سيارتها VF9 المكون من ثلاثة صفوف إلى الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 55،500 دولارًا أمريكيًا ، كما أن فولكس فاجن ID.Buzz الكهربائية قادمة إلى الولايات المتحدة وستتكلف حوالي 45 ألف دولار للبدء، لكن لن يصل أي منهما الأسواق قبل EV9.