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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معلومات عن مصير سيارات كيا ستينجر 2023.. تفاصيل

كيا ستينجر 2023
كيا ستينجر 2023

كشفت معلومات عن مصير سيارات كيا ستينجر موديل 2023 وعن تأخر وصولها إلي الأسواق، ولطالما كانت كيا حذرة من الالتزام بإعلان تقديم جيل ثاني من سيارات السيدان الرياضية .

كيا ستينجر موديل 2023

وتأخرت سيارات كيا ستينجر موديل 2023 في الإنتاج بسبب العديد من العوامل منها تحول شركة كيا إلي إنتاج طرازات كهربائية، وفي الوقت نفسه شهدت ستينجر انخفاض حاد في المبيعات خلال عام 2022.

وتمكنت شركة كيا من بيع 1.499 سيارة فقط من طراز ستينجر خلال الفترة الزمنية من شهر يناير حتى شهر سبتمبر من العام الحالي في السوق الكوري ، وذلك يمثل انخفاض بنسبة 39.1% في المبيعات على أساس سنوي .

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شركة كيا تمكنت أيضا من بيع 6.643 سيارة من هذا الطراز في الولايات المتحدة حتى الآن في سنة 2022، ويعد هذا انخفاض كبير في نسبة مبيعات سيارة كيا من طراز ستينجر، وكان يباع منها بشكل روتيني بمعدل وسطي أكثر من 13 ألف سيارة سنويا.

كيا ستينجر موديل 2023

وعلاوة علي ذلك فإن سيارة ستينجر كان من المفترض لها أن يتم الانتهاء من إنتاجها بحلول الربع الثاني من هذا العام ، وذلك لم يحدث حتي الأن.

كيا ستينجر موديل 2023

وفي ذلك السياق أوضح رئيس التصميم في كيا ، كريم حبيب ،" إن سيارة الكروس أوفر الكهربائية كيا EV6 GT تحمل روح ستينجر"، مما قد يشير إلى زوال سيارة ICE السيدان.

كيا ستينجر موديل 2023

والجدير بالذكر انه حتي الآن ليس هناك معلومات تؤكد خروج سيارة كيا ستينجر 2023 من خطوط الإنتاج  في شهر أبريل القادم .

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