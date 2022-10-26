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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: رفع رأسمال صندوق مصر السيادي إلى 400 مليار جنيه

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رفع رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي "العلاقات المصرية الإماراتية..  شراكة اقتصادية متكاملة"، ضمن الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد».

وقالت إن ذلك يأتي في إطار استهداف الوصول برأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة، من اجل تنفيذ المشروعات والمخطط الخاص بالصندوق.

التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية العلاقات المصرية الإماراتية هالة السعيد وزيرة التخطيط

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