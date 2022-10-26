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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصير ومكشوف.. سعر صادم لفستان أنغام| شاهد

انغام
انغام

حرصت الفنانة أنغام، على مشاركة الجمهور بصورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال برنامجها التلفزيوني الجديد برفقة نوال الزغبي.

 

وتالقت باطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان قصير باللون الأسود ومكشوف الظهر  وهو ما كشف عن جمالها.

 

وبلغ سعره إلى 2295 دولار أي ما يعادل 45 ألف جنيه مصري.


 

 

انغام

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

يُذكر أن الفنانة أنغام، كانت قد طرحت مؤخرًا على قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، أحدثأغنياتها “عارفة قيمتي”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.


 

فاجأت الفنانة أنغام بالعديد من المشاهد في بداية حلقة برنامجها الأولى، والمذاع عبر شاشة DMC مساء الخميس،وعرضت تحضيراتها للخطوة الإعلامية الأولى لها. 


 

وظهرت في كواليس برنامج أنغام العديد من الإطلالات التي ظهرت بها من قبل، والفساتين التي سترتديها في الحلقاتالمقبلة، ولكن المفاجأة الأكبر كانت ظهور زجاجة برفيوم كتب عليها اسمها ما ينذر بخوضها مجال البيزنس قريبا علىخطى العديد من زملائها. 


 

حل الفنان راغب علامة ضيفا على أولى حلقات برنامج أنغام المذاع عبر فضائية DMC مساء الخميس، في الجزء الأولمن اللقاء الذي يذاع النصف الآخر منه اليوم الجمعة. 

وتبادل راغب علامة وأنغام مدح بعضهما ومسيرتهما الغنائية بكلمات رقيقة، وقالت له النجمة الكبيرة: "حبيتك ودخلتقلبي من أغنية "ياريت في خبيها".

 

وحرصت أنغام على مدح مشوار ومسيرة راغب علامة قائلة إنها دائما تقف أمام ما قدمه متعجبة ووصفت أعمالهموضحة:" غناك السهل الممتنع وأداءك نادر".

 

وبدوره أثنى راغب علامة على مسيرة أنغام واختياراتها الغنائية، وقال لها أثناء الحديث عن أغنيته "اللي باعنا خسردلعنا:" محدش يقدر يبيعك".

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