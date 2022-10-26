بعد الإشادة الدولية بالخطة الاقتصادية| كيف حقق السيسي طفرة عمرانية بمصر؟

حققت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة فى مشروعات الإسكان خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم إقامة أكثر من مليون وحدة سكنية ، وذلك من خلال تنفيذ وحدات لـ الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل، من أجل تحسين المعيشة للمواطنين، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية.

المدن الذكية

تستهدف الدولة إنشاء عدد من المدن الكبرى بأهداف ذات أبعاد عمرانية واقتصادية كبيرة، بحيث تقلل الأزمة السكانية والتكدس السكاني بالمحافظات الكبرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف الشباب، وتحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

خطة الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.



إشادة المؤسسات الدولية

و أشادت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى فى تقريره، بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولى أشاد فى تقريره و دبالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل.

الإسكان الاجتماعى

استطاعت الدولة أن تنشئ منظومة سكنية لا مثيل لها فى وقت قياسى، حيث أنشأت الدولة 7 مدن جديدة، تضم آلام الوحدات السكنية، التى توزع للشباب والفئات الأولى بالسكن، وهو الأمر الذى يعتبر إنجازا بكل المقاييس، حيث لم تشهد مصر مثل تلك المنظومة على مر التاريخ.

ودشنت 5 مدن رئيسية منها مدينة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، على مساحة تقدر بنحو ألف مليون متر، كما شيدت مدينة العلمين الجديدة، الواقعة على مساحة 48 ألف فدان، لتصبح بوابة مصر للاستثمار السياحى والعقارى، عبر خلق العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فقد شيدت لتكون أول مدينة تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، من حيث الخدمات والمصاعد والمداخل، لممارسة حياتهم اليومية.



جمهورية جديدة خالية من المناطق العشوائية

وسلطت تقارير حكومية الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

وأظهر تقرير الوزراء أن 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

25 مليار للقضاء على المناطق غير الآمنة

وقال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر أنفقت 25 مليار دولار للقضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كانت وصمة عار على مصر.

إسكان بديل

من جانبه قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، تعتبر واحدة من الحلقات التي تخص تطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير آمنة، لافتاً إلى أن قضية العشوائيات مكونها الأساسي هو الإسكان، حيث يجب توفير سكن مناسب ومُيسر للمواطن المصري، مشيراً إلى أن المواطن كان يلجأ إلى السكن في الأماكن الهامشية على المدن، وبالتالي يكون سكن غير مرخص أو الأرض الذي سيبني عليها غير مرخصة.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد، أن الدولة عملت على تلبية احتياجات الفئات المختلفة، مشيراً إلى برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الحديثة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين، تهدف لإتاحة وحدات إسكان لفئات محدودي الدخل، وبالتالي تعمل الدولة على تلبية احتياجتهم ومنع ظهور العشوائيات، وتطويرا، وتحسين جودة الحياة، والبيئة العمرانية، لبناء حياة كريمة لهم في المستقبل.

وكشف مساعد وزير الإسكان عن الانتهاء من 1.5 مليون وحدة سكنية، وأكثر من 75% منهم تكون لمحدودي الدخل، سواء كان لتطوير المناطق العشوائية، أو برنامج الإسكان الاجتماعي، أو برنامج سكن كل المصريين الموجود في كل العواصم والمحافظات.