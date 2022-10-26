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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه .. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ويسرى بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وأضاف “مدبولى”، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة الذي أذاعته فضائيتي "الأولى”، أنه تم إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري والشركات التابعة للدولة، والمعاشات بمبلغ 300 جنيه تصرف شهريا. 

 دعم العمالة في الشركات

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة فى الشركات التى تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة، لافتا إلى أنه يتم صرف دعم مالى إلى 30 يونيو مرهون بعدم تسريح هذه العمالة.

مدبولى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علاوة استثنائية المعاشات

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