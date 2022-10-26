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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع حياة كريمة.. محافظ سوهاج: تزويد 25 مدرسة بأنظمة التحول الرقمي

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في تركيب أنظمة التحول الرقمي بعدد 25 مدرسة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي بجميع المباني والمؤسسات الحكومية.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل تزويد المدارس المستهدفة بأحدث أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى توصيل شبكات إنترنت، حديثة ومتكاملة، وذلك بالتعاون مع شركة فودافون مصر، لافتا إلى أنه تم البدء في تركيب الأجهزة بداية من اليوم وحتى 30 أكتوبر الجاري.

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محافظ سوهاج

وأضاف "الفقي" أن المدارس المستهدفة هي “الزواتنة القبلية الابتدائية، الخلافية الإعدادية المشتركة، البلابيش المستجدة للتعليم الأساسي، أولاد بهيج الإعدادية، أولاد بهيج الابتدائية المشتركة، تل الزوكي الابتدائية، الإعدادية القديمة بنين، الخنانسة غرب الإعدادية، الطود والقلعاية الإعدادية، الحرادنة”.

"الحريزات الغربية الإعدادية بنين، الحريزات الغربة الابتدائية، باصونة الإعدادية، مؤسسة السمطا الابتدائية، الشهيد حسن حربي الإعدادية بالسمطا، تل الزوكي الإعدادية، الجلاوية بنين تعليم أساسي، البوحة للتعليم الأساسي، الفراسية للتعليم الأساسي، أولاد سلامة الإعدادية المشتركة، العزبة الإعدادية بني هلال، المراغة الإعدادية القديمة، بناويط الاعدادية المشتركة، الشاعر علي الجندي الإعدادية المشتركة، أولاد يحيى بنين".

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