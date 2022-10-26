أوبريت "أنشودة النصر.. الجمهورية الجديدة" بثقافة الاسماعيلية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أوبريت "أنشودة النصر، الجمهورية الجديدة" والذى يحكي عن فترة ١٦ أكتوبر التي كانت رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي.

غضب شعبي

ففى ١٦ أكتوبر ١٩٥١ اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات ١٩٣٦، وتم حرق النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى

مرورا بثورة يوليو وتنحي الملك فاروق وتولي محمد نجيب، ثم تأميم قناة السويس والرئيس جمال عبد الناصر، مرورا بحرب أكتوبر المجيدة والرئيس محمد انور السادات حتي ثورة 30 يونيه والرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة.

الأوبريت بطولة محمود نوح، أحمد عادل، عبد السلام إبراهيم، الإلقاء الشعري، مريم مرسي، شيماء صالح، منه رجب، بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الإسماعيلية، أشعار وأغاني عبد الله علي نظير، موسيقي وإخراج ماهر كمال.