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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حزني اتبدل فرح.. مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة مواطن لعلاج ابنه

مواطن يستغيث لنقص
مواطن يستغيث لنقص علاجه ابنه..ومجلس الوزراء يستجيب سريعا

انتشر على مدار الساعات القليلة الماضية منشور عبر تطبيق «فيسبوك» يستغيث فيه مواطن مصري من نقص علاج ابنه «هرمون نمو» حتي استجابت لشكواه  رئاسة مجلس الوزراء  خلال ساعات قليلة من خلال وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، معلقا: «كنت نفسيا بموت، والنهاردة سعيد وفرحان».

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مواطن يستغيث لنقص علاجه ابنه

قال المواطن مصطفي فتحي عبد الفضيل خلال الساعات القليلة الماضية عبر صفحته على تطبيق «فيسبوك»: «ابني بيتعالج بهرمون نمو مصنع مستورد اسمه أومنيتروب 5، بسبب عدم إفراز جسمه لهرمون النمو الطبيعي، وبشتري له عدد علب من الهرمون تكفيه شهر، والعلاج غالي، وبدفع له حوالي 70% من مرتبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كلنا عايشينها». 

وأضاف المواطن في منشوره السابق: «قبل انتهاء الشهر نزلت علشان اشتري له علب الشهر الجديد، اكتشفت إن الهرمون مش موجود في الصيدليات، "ناقص ومتحاولش تدور عليه".. دي الجملة اللي اتقالت لي من كل الصيدليات، والشركة المصنعة للهرمون بتقول إنه قليل بسبب قيود تخص الاستيراد، وابني لازم ياخد يوميا حقنة 1 مللي جرام من الهرمون». 

وتابع  مصطفي فتحي: «النهاردة بقاله يومين مبياخدش علاجه، ومش عارف هعمل إيه ولا تأثير ده عليه إيه، والمرعب إن العلاج ناقص من أسبوعين أصلا، هل ينفع علاج مهم ميكونش متاح لأي سبب؟، بقالي أربع ساعات بلف على صيدليات المهندسين والدقي في ظروف طقس صعبة وأمطار، قدمت شكوى لمجلس الوزراء، ولسه منتظر الرد».

مجلس الوزراء يستجيب سريعا

وخلال ساعات قليلة وصلت شكوى المواطن إلى رئاسة مجلس  الوزارء والتي حلت أزمة نقص الدواء سريعا كما أوضح المواطن في تحديث على منشوره، مع تعقيبه: «تحديث وشكر وأكثر.. الحمد لله مشكلة ابني اتحلت، والعلاج أصبح متاح لابني ولكل طفل وطفلة في نفس ظروفه كان أهلهم بيواجهوا نفس المشكلة، أنا شاكر لاهتماكم ودعمكم، ومتشكر لكل رسالة واتصال وتعليق وشير، استلمت علاج ابني من صيدلية الإسعاف بوسط القاهرة حالا». 

المواطن مصطفي: كنت بموت ودلوقت فرحان 

وواصل  مصطفي فتحي في شكره لرئاسة مجلس الوزارء: «شكرا لمجلس الوزراء على سرعة الاستجابة، وشكرا لوزارة الصحة، وشكرا لمكتب المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، وشكرا لهيئة الدواء المصرية، الناس دول كانوا معايا لحظة بلحظة وساعدوني فعلُا، وشكرا لكل الاصدقاء اللي أعرفهم واللي معرفهمش، أنا كنت نفسيا بموت في الأيام الأخيرة، والنهاردة سعيد وفرحان إن مشكلة ابني وباقي الأطفال اتحلت، وسعيد أكتر بكل الدعم الإنساني..وبنحني شكر لكل الناس اللي تفاعلت مع البوست، وبنحني شكر لكل الناس اللي بعتت لي رسائل دعم، ربنا يبعد عنكم كل شر ويحفظكم».

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