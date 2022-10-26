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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 محظورا بمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

صدى البلد

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، قائمة المواد الممنوعة والمحظورة للجماهير، خلال لقاء كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد هزاع بن زايد.

وجاءت قائمة المواد الممنوعة في كأس السوبر كالتالي:.

 - عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيمائية

 - الألعاب النارية ومؤشرات الليزر

 - الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

 - الأبواق التي تسبب ضجيجاً مرتفعاً أو أبواق الغاز.

 - الحبوانات.

 - الأسلحة.

 - العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية.

 - التسجيل الصوتي أو المرئي أول التقاط الصور إلا للإستخدام الشخصي.

 - المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام.

 - دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة.

 - المواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر.

 - المظلات و عصى السيلفي.

 - لفافات الورق

 - شاحن الهواتف.

 - السجائر الإلكترونية.

 - سواري الأعلام أكثر من 50 سم.

 - المواد الترويجية أو الإعلانية.

 - الكرات بمختلف أنواعها.

 - العطور ومستحضرات التجميل.

 - المأكولات والمشروبات.

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