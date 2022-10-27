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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: قرارات الحكومة أمس كانت سريعة من أجل دعم المواطنين

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

 أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث فى أوروبا بداية لـ الأزمة وليس نهاية أزمة، موضحًا أن هناك صعوبات كثيرة فى أوروبا، وينتج عنها صعوبات أكثر تعقيدًا فى الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القناة الأولي، أمس كانت مهمة للغاية، ولتوثيق لـ المجتمع المصري، قدرات الدولة، ومقارنتها بالدول الخارجية.

وكشف أن الدول الخارجية تعانى كثيرًا من الظروف الحالية، وان الجميع يشاهد ما يحدث فى بريطانيا، وأن بريطانيا لا يستطيعون الوقوف على حلول جذرية لـ المشكلات التى يعانون منها.

وأشار إلى أن كرم الله على مصر كثير، و أن الرئيس و الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية فى 1-4 من العام الحالي، و اليوم هناك أسرع قرار حكومي بعد المؤتمر الاقتصادي أصدر اليوم حزمة قرارات لدعم المواطنين.

 

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة اوروبا الاتحاد الأوروبي القناة الأولى السيسي

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