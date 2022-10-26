روسيا تتوعد بضرب الأقمار الاصطناعية الأمريكية حال استخدامها في أوكرانيا

هددت روسيا، اليوم الأربعاء، بضرب الأقمار الاصطناعية الأمريكية في حال تم استخدامها في أوكرانيا.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية يمكن أن تصبح أهدافًا مشروعة في حال استخدامها في الأزمة الأوكرانية.

سباق تسلح

وكان نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، قال في وقت سابق، إن روسيا ترى أن تجنب إطلاق سباق تسلح بين الدول في الفضاء ما زال في متناول اليد.

وأوضح فورونتسوف خلال الاجتماع: "نحن مقتنعون بأنه في المرحلة الحالية، ما زال بالإمكان تجنب إطلاق سباق تسلح في الفضاء، وأن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد".

وأضاف أن "نشر الأسلحة في الفضاء من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة واستخدامها في العمليات القتالية من أجل ضمان هيمنته وتفوقه يشكل تهديدا خطيرا".

ولفت إلى أن مثل تلك التصرفات تتسبب في زعزعة الوضع وإحداث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، داعيا الغرب إلى "التوقف عن محاولات جعل الفضاء الخارجي ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول".