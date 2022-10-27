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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ارتكب 4 وقائع.. ضبط دجال يبتز النساء بصورهن الخاصة في الفيوم| فيديوجراف

صدى البلد

كشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام دجال في الفيوم بالترويج لجريمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي وذلك لممارسة أعمال الدجل.

وشرحت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام المتهم "دجال الفيوم" باستدراج ضحاياه من السيدات والتحصل منهن على صور خاصة بهن ثم تهديدهن وابتزازهن ماديا مقابل عدم التشهير بهن.

وتبيّن من معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ادّعاء دجال الفيوم بقدرته على تعيينهن في وظائف مقابل التحصل على مبالغ مالية منهن، وبلغت تلك الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي 4 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

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