حنفي: أحمد شريف مهاجم مصر القادم و"شيكا" حارس مميز

أكد عاطف حفني مدير الكرة بنادي فاركو أن أحمد شريف مهاجم فريق فاركو سيكون مهاجم منتخب مصر في أقرب وقت ممكن بسبب المستوى الفني القوي الذي يقدمه في الملعب.

وقال عاطف حفني مدير الكرة بنادي فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"أحمد شريف سيكون مهاجم المنتخب الوطني قريبًا نظراً للمستوى الفني القوي الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم وفي أوقات سابقة".

وتابع حنفي:" محمد صبحي حارس فاركو السابق والزمالك في الوقت الحالي سيكون حارس المنتخب الوطني في المستقبل ومحمد شيكا حارس مميز وله مستقبل رائع في السنوات القادمة".