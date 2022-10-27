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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للأجور: سنتواصل مع القطاع الخاص لبحث زيادة الحد الأدنى .. فيديو

الأجور
الأجور

أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر  إننا سنتواصل مع القطاع الخاص لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه  بعد زيادة الحد الأدني لموظفي الدولة . 

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وأضاف مجدي بدوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc "، أنه  سيتم عقد اجتماعات مع  إتحاد الصناعات والغرف التجارية لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الحد الأدني  للأجور الفعلي في القطاع الخاص حتى الآن 2400 وتم زيادته إلى 2700 ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن  وكان من المفترض يتم تطبيقه في يناير المقبل . 


وأوضح  نائب رئيس اتحاد عمال مصر  أن مساندة الدولة للمصانع خلال الفترة الحالية سوف يشجع الشركات على تطبيق الحد الأدنى للاجور
وأعلن أنه سيتم عقد اجتماعات للمجلس القومى للأجور خلال الفترة القادمة وذلك قبل شهر يناير وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة تأكيد على دعم العاملين بالدولة في مواجهة التحديات الراهنة .

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