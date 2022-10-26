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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأجور: دعم مالي للقطاع الخاص والشركات المتعثرة بسبب الأزمة العالمية

رواتب
رواتب

أشاد مجدي البدوي "عضو المجلس القومي للأجور" بقرارات مجلس الوزراء برفع  رواتب العاملين بالدولة من ٢٧٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه، مشدداً على أن هذا القرار هام في توقيته،  لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 

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إشادة حزبية بـ العلاوة الاستثنائية ورفع الأجور | الرئيس السيسي يواصل توفير حياة كريمة للمواطنين أمام الأزمات العالمية

وأضاف مجدي البدوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أن رفع الحد الادنى للاجور لم تكن المرة الأولي ، حيث تم رفع الرواتب في عهد الرئيس السيسي مايقرب من ٧ مرات ، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية بتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 / 200 / 300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن العالم أجمع يعيش في ظرف اقتصادي استثنائي، موضحاً أن رفع الحد الأدنى للأجور بشره خير تتحقق من نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أنه سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

وناشد أصحاب الأعمال بمساندة الدولة ، برفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص على غرار الحكومة.

https://fb.watch/gpeG-qYXNQ/

 

 

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