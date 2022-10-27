طرح محلات تجارية بمركز نخل في شمال سيناء للتشغيل بنظام حق الانتفاع

طرح مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء المحلات التجارية بالتجمعات التنموية التي أقيمت بمنطقة وسط سيناء، علي المواطنين المقيمين بهذه التجمعات للتشغيل بنظام حق الانتفاع .

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل إن المحلات التجارية متاحة في ٥ تجمعات تنموية وهي:

. التجمع التنموي بأبو رصاصة

. التجمع التنموي بالنثيلة

. التجمع التنموي بالخفجة

. التجمع التنموي بطويل الحامض

. التجمع التنموي بطيبة التمد.

حق الانتفاع

وأضاف أن عملية التشغيل لهذه المحلات سيكون وفقا للشروط التالية:

سيتم شغل المحلات بنظام حق الانتفاع ، وأن يكون المتقدم من المنتفعين بمنزل وقطعه أرض بالتجمع التنموي.. حيث يتم التقديم بطلب رسمي لرئيس مركز ومدينة نخل ويتم تحديد النشاط بالطلب .

كما سيتم تحديد القيمة الإيجارية طبقا لقرار لجنه التثمين العليا بالمحافظة بالمحافظة وذلك اعتبارا من الأربعاء ٢٦ نوفمبر ولمدة 15 يوما.

