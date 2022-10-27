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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيق المطربة أمينة

صدى البلد

أعلنت المطربة أمينة وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت أمينة على حسابها:" اخويا مات اللي في حاله مات، اخويا الغلبان مات، اخويا انور مات.

وكانت قد كشفت المطربة أمينة، عن بدايتها الفنية، قائلة: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكنش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".

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وأكملت “أمينة” خلال حوارها ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة"أون" تقديم الفنان “أمير كرارة”، :" أغنية الحنطور بتاعت ريكو..أغنية الحنطور كانت بالصدفة ومكنتش متوقعة أنها تنجح تماما".


 


 

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