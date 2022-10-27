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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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خطفت شاهيناز الأنظار في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الزيتي والبرتقالي.

وانتعلت حذاءً صيفيا مسطحا مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

 

شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
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