كان حاسس قبل وفاته بـ4 أيام.. شاب يفتح مقبرته وينظفها في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب وفاة سائق شاب بالحملة الميكانيكية بمركز تلا، بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وجاءت الوفاة المفاجئة بالصاعقة على أهالي قريته، والذين تحولت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للعزاء في الشاب الراحل الذين وصفوه بحسن الخلق.

يحيى عدس أبو أحمد، شاب في الثلاثينات من عمره متزوج ولديه أطفال، فوجئ الجميع بسقوطه مغشيا عليه، وعقب نقله إلى المستشفي أعلنوا وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية وسط حالة من الحزن بين أبناء قريته.

السائق الشاب

وسادت حالة من الحزن بين العاملين معه في مركز ومدينة تلا، حيث أصدرت رئاسة المركز بيانا تنعى فيه الشاب الراحل كالآتي: "تنعى رئاسة مركز ومدينة تلا ببالغ الحزن والأسى الزميل يحيى عدس، السائق بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز، والذى كان مخلصا طوال فترة عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان، خالص العزاء".

الشاب الراحل

فيما قال أحد شباب القرية، إن الشاب الراحل كان أكبر الداعمين لأعمال الخير في القرية، وجاءت وفاته كالصاعقة على الجميع، حيث كان من أول المتبرعين لإنارة المقابر وتنظيفها، وكان يدعم العاملين في تطويرها دائما.

وأضاف أنهم فوجئوا قبل وفاته بـ ٤ أيام بذهابه إلى المقابر مع أحد المقربين له في القرية، حيث قام بالتنظيف أمام مقبرته وفتحها وقام بتجهيزها وقام بعمل لحد لنفسه وبعد تجهيزه استلقى فيه وخرج وأغلق المقبرة، وطلب أن يدفن فيها قائلا: "لو موت اتدفن في المقبرة دي بالله عليك".

الشاب الراحل

وأكد أن الحزن كبير بين أبناء القرية، حيث كان صاحب وجه بشوش وضحكة صافية وخدوم و"جدع" مع الجميع.

فيما يستعد الأهالي لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تسلم الأهالي الجثمان تمهيدا لدفنه في مقابر الأسرة عقب صلاة الظهر من مسجد الشهيد غازي في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية.