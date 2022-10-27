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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقيد الغربة| توفي في حادث بالسعودية.. تشييع جثمان مهندس بالمنوفية

المهندس الشاب
المهندس الشاب

سادت حالة من الحزن بين أبناء مركز تلا في محافظة المنوفية عقب وفاة المهندس عبد الصمد نبيل الذي لقي مصرعه في حادث في دولة السعودية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة من مسجد الشناشنة عقب صلاة الفجر عقب وصول الجثمان إلى مسقط رأسه في تلا.

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وشيع العشرات الجثمان وسط حالة من الحزن، حيث أكدوا أن المهندس الشاب معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة، وسافر من أجل  العمل وكسب لقمة العيش وتوفي في غربته في حادث أليم.

فيما اتشحت المدينة بالحزن على وفاة المهندس الشاب الذين أكدوا أنه كان يعمل في دولة السعودية منذ سنوات ومتزوجا، ومن أسرة طيبة بالمدينة، ووالده مدرس معروف عنه حسن الخلق.

وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
وفاة مهندس شاب في المنوفية
محافظة المنوفية اخبار المنوفية حادث السعودية تلا اخبار محافظة المنوفية

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