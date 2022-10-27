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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يجرى بروفات حفله بالمنارة.. صور

صدى البلد

يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي في مركز المنارة  بعد غياب فترة طويلة.

ويقام الحفل اليوم 27 أكتوبر في ختام جولته العالمية لألبومه «مولود سنة 80».

وطرحت الشركة المنظمة لحفل حمزة نمرة التذاكر وقسمت إلى 4 فئات، الأولى بسعر 2500 جنيه، والثانية بسعر 1500 جنيه، والثالثة بسعر 750 جنيهًا والأخيرة بسعر 350 جنيهًا.

وحل الفنان حمزة نمرة ضيفا في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور للحديث عن مشواره الفني ونجاحاته الأخيرة، بعد اختياره نجم شهر أكتوبر.  

وكشف حمزة نمرة لأول مرة حصريا عبر راديو إنرجي عن إطلاق مشروع"Namira Lounge" وهو عبارة عن تخت شرقي لـ8 أغاني من أعماله سيقدمهم بالموسيقى فقط في ألبوم قريبا جدا. 

وتحدث حمزة نمرة عن اتجاهه للتمثيل والعروض التي تلقاها قائلا:" جالي عروض تمثيلية قبل كده، واتعرض عليا فيلم لكن رفضت عشان لازم أكون حاسس الفكرة كويس ولازم أذاكر موضوع التمثيل نفسه". 

وقال حمزة نمرة إنه لا توجد بينه وبين الفنان مصطفى كامل أي مشكلة، وهنأه عبر إنرجي على توليه منصب نقيب الموسيقيين قائلا:" بحب شغل مصطفى كامل كشاعر.. واتربيت على أغانيه زي أعاتبك والأيام الحلوة".  كما كشف عن حبه للفن الشعبي، وقال إنها يحفظ جيدا أغنيات الفنان محمد عدوية، وتطرق إلى الحديث عن فنانين لم يأخذوا حقهم مثل الفنانة حنان ماضي.  

وقال حمزة نمرة لإنرجي، إن الأجيال الجديدة تحب أغاني التراب والراب، وهو مقدر لهذه الحالة، موضحا:" ممكن أشارك في حاجة من النوع ده بس المهم متبقاش غريبة عن هويتي الفنية".  

وعن أزمة شيرين عبد الوهاب قال حمزة نمرة:" دي حياتها الخاصة وكل واحد عنده مشكلات في حياته.. بس الجمهور بيحب يعرف تفاصيل عن الفنان دايما"، ولكنه يرى أن الفنان من الضروري له فصل حياته الشخصية عن الفنية. 

 

شيرين عبد الوهاب حمزة نمرة الفنان محمد عدوية مولود سنة 80 المطرب حمزة نمرة

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