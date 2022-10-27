برلماني: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية انحياز حقيقي لكل المصريين

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته الفورية للحكومة بتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادى بإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهرياً وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه لـ3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2023.

وقال "قورة" في بيان له أصدره اليوم إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تؤكد الانحياز الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم بكافة المواطنين عبر سلسلة من القرارات الرئاسية المتتالية خلال مدد قليلة لدعم الأسر المصرية ومحدودي الدخل والطبقات الكادحة مؤكداً أن هذه القرارات التاريخية قوبلت بسعادة غامرة من جميع المصريين وأسرهم فى فترات تعاني فيها كافة دول العالم من الأزمات الاقتصادية

ووجّه النائب أحمد عبد السلام قورة تحية قلبية للرئيس السيسي على هذه القرارات الجريئة والتى اتخذتها فى ظل ظروف صعبة تتمثل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن الاستجابة السريعة من جانب الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد مدى الانحياز الكامل والحقيقى من الرئيس لجميع المصريين وفى القلب البسطاء والفقراء ومحدودى ومتوسطى الدخل الذين يستحقون كل الدعم والمساندة

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن هذه القرارات غير مسبوقة لعدة أسباب فى مقدمتها انطباقها على جميع المصريين من القادرين وغير القادرين فهى تشمل فئات العاملين بالدولة وارباب المعاشات وجميع المواطنين فيما يتعلق بعدم رفع أسعار الكهرباء كما أنها جاءت استجابة لمناقشات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى سوف يحقق جميع أهدافه لتحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية وصناعية كبيرة.