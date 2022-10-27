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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

القضية الفلسطينية على رأس أولويات اجتماع المندوبين بالجامعة العربية وكبار المسؤولين بالجزائر

صدى البلد

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة،إن  اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الذي جري أمس قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية للتحضير للقمة العربية التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية ناقش عدد من البنود في شقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 لفت إلى أن القضية الفلسطينية تصدرت جدول أعمال الاجتماع  والازمات في ليبيا والعديد من الدول العربية وعلاقات العالم العربي بمحيطه الاقليمي والدولي .

ولفت "شبيرة"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أن الاجتماعات خيمت عليها الأجواء الأخوية التي تميزت بأطروحات ومداخلات موضوعية ومميزة من كل الوفود المشاركة وتقييم موضوعي للقضايا العربية المختلفة صوصا وأنها فرصة سانحة للتناقش والتباحث في ضوء أن أخر انعقاد قمة عربية كانت في العام 2019 نظرا للظروف الصحية العالمية بسبب جائحة كورونا، 

وأضاف مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية ،إلى أنه سيكتمل أعمال الاجتماع، مشيرا إلى أن المحطة الاولى بدأت  على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين ، ثم اجتماع وزراء الخارجية ثم الاستعداد لأعمال القمة العربية يومي ١و ٢ نوفمبر .

الجامعة العربية الجزائر القمة العربية

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