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رئيس التحرير
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أخبار البلد

برامج تدريبية بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعدد من قيادات الأكاديمية وأساتذة الاعلام بالأكاديمية، وبحضور عدد من رؤساء قطاعات الوطنية للإعلام، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والأكاديمية فى مجال التدريب.

وأكد حسين زين، أن الأكاديمية تعد بيت خبرة مصري عربي فى مجال التعليم والتدريب، وهى من أفضل الجامعات على المستوى العربي والدولي التى تقدم تعليما وتدريبا يواكب التطورات الهائلة بتكنولوجيا المعلومات.  

وقال زين أن الوطنية للإعلام تحرص على توفير دورات تدريبية نوعية بكفاءة عالية  للعاملين بها لتحقيق أقصى استفادة لزيادة خبراتهم ومهاراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء في العمل. 

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية ترحب بالتعاون مع هذا الصرح الإعلامى العريق صاحب المهنية الكبيرة المتميزة وأن شباب وطلاب الأكاديمية سيكتسبون من خلال التدريب المشترك خبرات مهنية كبيرة   على أحدث فنون و أساليب العمل الإعلامي. 

وناقش الجانبان سبل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على عدد من الأفرع والتخصصات الإعلامية بهدف  زيادة الخبرات وصقل المهارات فى كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السريع فى عالم الإعلام والاتصال.

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