كيف نجحت الدولة في ربط التعليم بإحتياجات سوق العمل في عهد السيسي؟

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتطوير منظومة التعليم الفني لتخريج خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي .

وتقدمت مصر 45 مركزا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني لعام 2021 ، وذلك بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة منذ 4 سنوات لتطوير التعليم الفني بطريقة شاملة.

استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر ، اشتملت على العديد من المحاور، أهمها تطوير المناهج، مع ربط هذا التطوير باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف ، بالإضافة إلى إشراك رجال الأعمال؛ لتلبية احتياجات سوق العمل بأحدث وأفضل ما يكون من العمالة التقنية".

إعادة بناء المناهج طبقا لمنهجية الجدارات المهنية

بدأ هذا التطوير مرحليا بدءا من عام 2019، حيث طبقت المناهج المطورة حينذاك فى حوالى 100 مدرسة ، وتزايدت تدريجيا حتى وصلت إلى 900 مدرسة فى أكتوبر 2022 من إجمالي 1300 مدرسة، ومن المخطط الانتهاء من تطوير كافة المناهج والتطبيق فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024

ومن السمات المستحدثة فى هذا التطوير: مشاركة ممثلو سوق العمل فى تحديد جدارات كل مهنة وأيضا فى عضوية لجان الامتحانات العملية النهائية للطلاب.

استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ولتخريج جيل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل ، تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر ، وظهر أول نموذج لـ مدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر في 2018 من خلال 3 مدارس، وذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل الطاقات البشرية ممثلة في الطلاب لسوق العمل، وتمثل هذه المدارس محاكاة لما يتم في ألمانيا من نظام التعليم والتدريب المزدوج.

وتتم الدراسة في مدارس التكنولوجية التطبيقية بشكل مجاني كامل ، ويحصل الطالب على امتيازات أخرى مثل شهادة الاعتماد الدولي من أحد الجهات المعتمدة دولياً في مجال دراسته.

وارتفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حيث كان 11 مدرسة عام 2019، ثم 16 مدرسة عام 2020، ثم 28 مدرسة عام 2021 ، ثم 42 مدرسة فى أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تتبنى الوزارة أسلوبا إضافيا فى السنوات القادمة، يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو إنشاء عدد من مراكز التميز القطاعية ، برعاية الحكومة الالمانية، قد يصل عددها الى 27 مركز عام 2030 ، جاري انشاء خمسة منها فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية وصناعة السيارات.

إنشاء هيئة اتقان لضمان جودة التعليم الفني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناءً على تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى بمسمى هيئة "اتقان"، وجاري حاليا إصدار قانونها من الرئاسة.

إدارة جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني

في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم ، تم استحداث إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفنى.

