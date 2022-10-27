عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته نحو أزمتي الغذاء والمناخ

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته نحو أزمة الغذاء العالمية، وأزمة تغير المناخ، التي أصبحت أكثر اتصالاً بصون السلم والأمن الدوليين.


جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليوم /الخميس/ خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي أقامته وزارة الخارجية ومكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بحديقة الأورمان.


تأتي احتفالية هذا العام تحت عنوان "الاحتفال بيوم الأمم المتحدة من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وذلك اتصالاً بالذكرى السابعة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتزامن ذلك مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف اتفاقية التغير المناخي.


وحرص وزير الخارجية على حضور الاحتفالية، بمشاركة "إيلينا بانوفا" المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، وسط جمع غفير من المسئولين بمكاتب وهيئات الامم المتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، وقيادات وزارة الخارجية والإعلاميين وسفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة والشخصيات العامة.


وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إلى أن الوزير شكري شدد على أن نجاح مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ يتطلب تضافر كافة الجهود من كافة الأطراف، بهدف العمل على رفع الطموح في مختلف مكونات العمل المناخي واستدامة تمويله. 


وألقى الوزير الضوء على خصوصية احتفال هذا العام بمناسبة مرور 77 عامًا على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، مؤكدًا أن تلك المناسبة تعدُّ فرصة لتجديد التزام مصر بأهداف ومبادئ ومقاصد الميثاق، وتعاونها مع الدول الأعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم.


وأشار وزير الخارجية - في كلمته - إلى رمزية عقد الاحتفال في حديقة الأورمان تأكيداً على اهتمام مصر بالدفع قُدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتنا الوطنية "مصر 2030" والمبادرات التنموية المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 


وأشاد شكري بالدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، في الدفع بالتعاون بين مصر والمنظمة إلى آفاق أوسع، وتطلع مصر إلى استمرار هذه الشراكة المحورية خلال السنوات المقبلة. 


وقام وزير الخارجية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة - خلال الحفل - بغرس شجرة في حديقة الأورمان كبادرة رمزية؛ اتصالاً بحماية البيئة، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أبو الغيط يصل إلى الجزائر استعدادا للقمة العربية.. ويلتقي الوفد الإعلامي للجامعة

شريف و زيزو .. مدرب القناة يكشف الكروت الرابحة في مباراة السوبر المصري

الطريق الأبيض.. محور جديد يختصر الوقت ويخفف الزحام في الجيزة| تفاصيل

مغشيا عليه..إصابة الفنان أحمد وفيق فى وجهه بعد سقوطه فى حمام منزله

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

اشتباكات بالأيدي في جلسة النواب العراقي خلال التصويت على حكومة السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الربع مليون جنية.. سعر صادم لفستان يسرا المثير للجدل

بعد تشوه وجهها.. شاهد أجمل صور وفاء سالم في شبابها

رحلة 12 عاما.. لوسي يلتقط صورا رائعة للأرض لأول مرة

في اللسان.. احذر هذه العرض يشير إلى الإصابة بمرض خطير

فيديو

النائب العام يصدر قرارا في قضية صيدلي حلوان

الآثار الإيجابية التابعة لقرار البنك المركزي.. نصائح لحاملي الدولار.. فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ