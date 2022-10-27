فنانة للسيدات: ارقصي لجوزك في البيت واقفي في المطبخ شكلك حلو

أكدت الفنانة إيمان أيوب، أن هناك مسلسلات تناقش المشكلات الاجتماعية، وما يحدث فى المنازل، ويتم حلها بطريقة صحيحة، مؤكدة :" مش مع المسلسلات الخارجية اللى بتعمل مشكلات".

وأضافت الفنانة إيمان أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة إم بي سي مصر، :" كل سيدة عليها أن تتجمل لـ زوجها، من أجل أن يكون هناك سعادة وفرة فى البيت ".

ولفتت إلى أن : " مش مع أن الست تقف فى البيت برائحة، غير مقبولة، ولكن فى البيت لازم يكون رائحة السيدة جميلة".

وتابعت :" ارقصي لجوزك في البيت واقفي في المطبخ شكلك حلو ومش لازم تعملي بلياتشو وأنتي خارجة بس، لا .. لازم تكوني حلوة فى البيت".

وأشارت إلى أن :" البسي حلو، وخلى جوزك على طول قريب منك، وأن الست الجميع تتميز بثقة، و تجعل زوجها قريب لها".