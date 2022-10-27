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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنانة للسيدات: ارقصي لجوزك في البيت واقفي في المطبخ شكلك حلو

الفنانة إيمان أيوب
الفنانة إيمان أيوب

أكدت الفنانة إيمان أيوب، أن هناك مسلسلات تناقش المشكلات الاجتماعية، وما يحدث فى المنازل، ويتم حلها بطريقة صحيحة، مؤكدة :" مش مع المسلسلات الخارجية اللى بتعمل مشكلات".

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وأضافت الفنانة إيمان أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة إم بي سي مصر، :" كل سيدة عليها أن تتجمل لـ زوجها، من أجل أن يكون هناك سعادة وفرة فى البيت ".

ولفتت إلى أن : " مش مع أن الست تقف فى البيت برائحة، غير مقبولة، ولكن فى البيت لازم يكون رائحة السيدة جميلة".

 وتابعت :"  ارقصي لجوزك في البيت واقفي في المطبخ شكلك حلو ومش لازم تعملي بلياتشو وأنتي خارجة بس، لا .. لازم تكوني حلوة فى البيت".

وأشارت إلى أن :" البسي حلو، وخلى جوزك على طول قريب منك، وأن الست الجميع تتميز بثقة، و تجعل زوجها قريب لها".

 

إيمان أيوب مسلسلات الفنانة إيمان أيوب ياسمين عز ارقصي لجوزك

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