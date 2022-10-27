عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان أيوب: لو جوزي بص لواحدة ده مالوش علاقة بكرامتي والراجل مش طفل

الفنانة إيمان أيوب
الفنانة إيمان أيوب

أكدت الفنانة إيمان أيوب، أن السيدة عندما تتعرض لـ شيء لا يتوافق معها، عليها ان تنسحب، ولا تتراجع، مؤكدة :" الطلاق ليس نهاية الحياة".

txt

إيمان أيوب: بنتي حبت ورحت قابلته وقولت له إحنا صعايدة مفيش صحوبية

txt

قالوا عليه طويل.. إيمان أيوب تعلق صور خطوبة ابنتها بلاعب الزمالك

وأضافت الفنانة إيمان أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة إم بي سي مصر، :" بلاش مشكلات بعد الطلاق، عشان الأولاد  ".

ولفتت إلى أن : " لو جوزي بص لواحدة تانية ده مالوش علاقة بكرامتي والراجل مش طفل علشان واحدة ست تخطفه ".

 وتابعت :" لو جوزك بص لغيرك انسحبي، وبلاش نقول لاوم استحمل واعيش  ".

وأشارت إلى أن :"  هناك حالات تعرضت لـ شلل و سرطان، بعد تعرضها للخيانة من قبل زوجها".

 

الفنانة إيمان أيوب إيمان أيوب الطلاق الاعلامية ياسمين عز ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذير من سقوط الأمطار | فيديو

الأزهر يقدم واجب العزاء لوفاة 10 من أسرة واحدة بالمحلة في حادث أليم.. صور

لماذا شبه بوتين رئيس وزراء الهند بـ كاسحة الجليد؟

لماذا تنعقد قمة المناخ في مصر وما مدى أهميتها؟

عون: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل هديتي إلى اللبنانيين قبل مغادرة منصبي

مدير الجود مستشفى الناس يكشف تفاصيل قافلة ستر وعافية بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

بعد تشوه وجهها.. شاهد أجمل صور وفاء سالم في شبابها

فيديو

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

النائب العام يصدر قرارا في قضية صيدلي حلوان

الآثار الإيجابية التابعة لقرار البنك المركزي.. نصائح لحاملي الدولار.. فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ