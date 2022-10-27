إيمان أيوب: لو جوزي بص لواحدة ده مالوش علاقة بكرامتي والراجل مش طفل

أكدت الفنانة إيمان أيوب، أن السيدة عندما تتعرض لـ شيء لا يتوافق معها، عليها ان تنسحب، ولا تتراجع، مؤكدة :" الطلاق ليس نهاية الحياة".

وأضافت الفنانة إيمان أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة إم بي سي مصر، :" بلاش مشكلات بعد الطلاق، عشان الأولاد ".

ولفتت إلى أن : " لو جوزي بص لواحدة تانية ده مالوش علاقة بكرامتي والراجل مش طفل علشان واحدة ست تخطفه ".

وتابعت :" لو جوزك بص لغيرك انسحبي، وبلاش نقول لاوم استحمل واعيش ".

وأشارت إلى أن :" هناك حالات تعرضت لـ شلل و سرطان، بعد تعرضها للخيانة من قبل زوجها".