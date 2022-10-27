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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يعود بحفل غنائي في مصر.. تفاصيل

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء أولى حفلاته في مصر، بعد غياب طويل عن تقديم الحفلات في مصر.

 

وأحيا النجم حمزة نمرة، بمشاركة كل من مطرب الراب زاب ثروت وعبد الرحمن رشدى وهذا أولى  حفلاته حمزة في مصر بعت غياب ٨ سنوات الحفل اقيم على مسرح الارينا  بمركز المنارة، اليوم ٢٧ أكتوبر.

 

وصرح محمد هيكل مدير  إدارة الحفلات بالمنارة بأن الحفل لقى قبولا كبيرا من محبى فى مصر والذى قامت المنارة بتجهيزات خاصة للحفل.


وكانت آخر حفلات النجم حمزة نمرة ألبوم بعنوان "مولود سنة 80"، تضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغاني حتى الآن، وهم: "مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحًا، فاضي شوية"، وجميع الأغاني من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب، ونجح حمزة في تحقيق نجاح كبير، وتصدر جميع محركات البحث بأعماله الناجحة.

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