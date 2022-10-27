شريف عامر ينعي الروائي الكبير بهاء طاهر بكلمات مؤثرة

قدم الإعلامي شريف عامر، التعازي فى وفاة الروائي الكبير بهاء طاهر، مؤكدًا :"بهاء طاهر هيتكب عنه أنه رحل فى عمر الـ 87 عامًا" ولكن الراحل لم تفارقه الابتسامة طوال حياته.

ولفت إلى أن الراحل كان يجلس مع جميع الفئات العمرية، ويتحدث مع الجميع بصدر و عقل مفتوح، ويحب للجميع.

وأوضح شريف عامر خلال تقديمه برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الراحل كان يتناقش مع الجميع، وكان يظهر فى مشاهد لم يتوقعها أحد.

وكشف شريف عامر أن الراحل اعتكف فى وزارة الثقافة، بـ عام 2013، وذلك فى فترة اعتصام المثقفين فى وزارة الثقافة.

وقد ولد بهاء طاهر عام 1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني حتى عام 1975، سافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة.

حاز بهاء على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة آلزياتور Alziator الإيطالية لعام 2008 عن الحب في المنفى.