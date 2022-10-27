عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر ينعي الروائي الكبير بهاء طاهر بكلمات مؤثرة

بهاء طاهر
بهاء طاهر

قدم الإعلامي شريف عامر، التعازي فى وفاة الروائي الكبير بهاء طاهر، مؤكدًا :"بهاء طاهر هيتكب عنه أنه رحل فى عمر الـ 87 عامًا" ولكن الراحل لم تفارقه الابتسامة طوال حياته.

txt

تعرف على قصة رواية واحة الغروب آخر أعمال الأديب بهاء طاهر الدرامية

txt

وداعا بهاء طاهر .. العامة للكتاب: فقدنا أحد أعمدة الأدب العربي

ولفت إلى أن الراحل كان يجلس مع جميع الفئات العمرية، ويتحدث مع الجميع بصدر و عقل مفتوح، ويحب للجميع.

وأوضح شريف عامر خلال تقديمه برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الراحل كان يتناقش مع الجميع، وكان يظهر فى مشاهد لم يتوقعها أحد.

وكشف شريف عامر أن الراحل اعتكف فى وزارة الثقافة، بـ عام 2013، وذلك فى فترة اعتصام المثقفين فى وزارة الثقافة.

وقد ولد بهاء طاهر عام 1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني حتى عام 1975، سافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة.

حاز بهاء على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة آلزياتور Alziator الإيطالية لعام 2008 عن الحب في المنفى.

 

شريف عامر بهاء طاهر الإعلامي شريف عامر وزارة الثقافة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في غينيا الاستوائية تنظم فعاليات "الطريق إلى شرم الشيخ"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

هل سماع سورة الكهف ليلة الجمعة يغني عن قراءتها أربعون يوما ؟

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ