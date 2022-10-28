أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الجيش المصري حمى البلد والشرطة ساندته.. تامر أمين: أسعار السلع لن ترتفع بعد زيادة الدولار

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

تامر أمين : أسعار السلع لن ترتفع بعد زيادة الدولار | فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الجميع خائف من تحرك الأسعار، بعد ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا :" هقول ليكم حاجة وممكن تشتموني .. مش عايز ضرب، بس هى حقيقة، وأن الأسعار لن ترتفع".



مدير الجود مستشفى الناس يكشف تفاصيل قافلة ستر وعافية بالقليوبية

كشف محمد فرغلى مدير عام "مؤسسة الجود _ مستشفى الناس" تفاصيل قافلة "ستر وعافية" والفئات المستهدفة.



فخري الفقي: قرارات المركزي تلجم موجة التضخم ..فيديو

كشف الدكتور فخري الفقي، إن قرارات البنك المركزي أحدثت عملية تلجيم لموجة التضخم العالمي من خلال رفع سعر الفائدة 2 % وجعل البنوك تقوم بعمل وديعة لمواجهة التضخم .





بـ 23.15.. خبير: انتهاء أزمة الدولار خلال 3 أشهر كحد أقصى

أكد الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادي، أن الدولار الآن يسجل فى بنك أبو ظبي، مبلغ 23.15 جنيه، وأنه يتوقع انتهاء أزمة الدولار خلال ثلاث أشهر كحد أقصي.



مصطفى بكري : الجيش المصري حمى البلد والشرطة ساندته .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري مثقف وواعٍ ويستطيع تقدير موقف أي أزمة في المجتمع.





إبراهيم عيسى: كلنا شركاء في المسئولية وعلينا استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من المفترض أن تكون إجراءات الحكومة مقدمة لإجراءات قادمة شديدة الجدية والعزيمة والإرادة في تنفيذ المنظومة كلها.



محمد أنور يغني عيون القلب لنجاة بصوت جورج وسوف

حل الفنان محمد أنور والفنانة رحمة أحمد، ضيفا برنامج "سهرانين" مع الفنان والإعلامي أمير كرارة، المذاع على قناة ON.



طلبها للزواج بعد حلقة منى الشاذلي..جيلان علاء وعز شهوان يرويان تفاصيل ارتباطهما

حلت الفنانة جيلان علاء وزوجها الفنان عز شهوان، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن كواليس بداية ارتباطهما والعديد من الأسرار الأخرى.



أستاذ تمويل: قرض صندوق النقد شهادة في حق الاقتصاد

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على اتفاق الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن تسهيل تقديم دعم ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

