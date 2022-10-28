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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي والزمالك.. حكم سابق يكشف مفاجأة بشأن لقاء القمة اليوم

لقاء القمة
لقاء القمة

أكد الكابتن محمد صلاح الحكم المساعد السابق، أن اليوم عيد لعشاق الكرة اليوم، بسبب المباراة الجماهرية بين الأهلي و الزمالك.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الطاقم التحكيمي للمباراة اليوم أثار الجدل، بسبب أنه من البرتغال، ومدرب الزمالك برتغالي.

 

ولفت إلى أن الحكم الرابع ليس برتغاليا، حتى لا يتحدث مدرب الزمالك معه طوال المباراة كونه من نفس البلد، وكشف أن اتحاد الكرة وضع الاختيار، وأن الاتحاد لم يجبر على حكم.

 

وأشار إلى أن حكم المباراة للقمة ليس من النخبة، ولكن حكام عاديين، وأن الاختيار، ليس من المشاركين فى كاس العالم.

 

وأوضح أن الإمارات التى سيلعب بها المباراة اليوم، حكام مميزين، ومنهم من سيشارك فى كأس العالم، ومن النخبة، وكان من الممكن أن يتم الاستعانة بهم بدل البرتغالي، و التسبب فى جدل على السوشيال ميديا.

 

وتابع :" الجانب المادي ليس سبب فى اختيار حكم برتغالي، ولكن الاختيار كان برغبة من المسئولين، وأكد أنه كان يفضل أن يتم اختيار حكم آخر من اتحاد الكرة".

 

محمد صلاح الحكم المساعد الأهلى الزمالك اتحاد الكرة

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